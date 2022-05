DUFOUR, Jean-Marie



À sa résidence, le 1er mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Marie Dufour, époux de madame Denise Roussel. Il était le fils de feu madame Marie-Anne Boudreault et de feu monsieur Sifois Dufour. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera par la suite au Cimetière de la Nativité (2), rue Wilbrod Robert, Beauport, Qc. Monsieur Dufour laisse dans le deuil son épouse madame Denise Roussel; son fils Martin (Chantal Coulombe); ses petits-enfants: William et Pierre-Marc Minville; ses frères et sœurs: Yolande (feu Roger Dufour et feu Ghislain Villeneuve), Raymond (Louise-Marie Caron), Yvon, Thérèse (feu Roger Deguire), Annette (Réjean Côté), Francine (feu Daniel Dubeau Jacques Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roussel: Carmelle (Michel Carrier), Lise (Marc Morissette), Judith (Raymond D'Astous), Hélène (Christian Plamondon) et Clémence; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Daniel, le frère de feu René (Ange-Emma Cyr), feu Paul-Émile (feu Luce Bérubé) et le beau-frère de feu Louiselle (feu Robert Lévesque) et feu Rolande Roussel. Son épouse et son fils tiennent à remercier le personnel de l'Hôpital- Hôtel-Dieu-de-Québec, l'équipe d'oncologie du CRCEO et celle du CLSC Orléans et spécialement Martine Dubé, infirmière en soins palliatifs, pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/