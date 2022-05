MICHAUD, Monique St-Laurent



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 19 avril 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Monique St-Laurent, épouse de monsieur André Michaud. Elle était la fille de feu dame Lina Grondin et de feu monsieur Jean-Marie St-Laurent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son époux André. Elle était la sœur de Janine (feu Robert Deslauriers), feu Denise (Henri Racine), feu Claudette (Roger Michaud), feu Nicole (feu Michel Fréchette) et Lise (feu Yvon Lortie). Elle était la belle-sœur de feu Robert (Lise Potvin) et Roger (feu Claudette St-Laurent). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Sylvie Michaud et son filleul Jean-François Grondin ainsi que les membres de la famille de Napoléon Grondin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier Lise Deroy, Colette et Bob, Martine et Roland pour les bons soins et l'aide précieuse qu'ils ont apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca