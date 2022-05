DION, Jean-Paul



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Dion, époux de feu dame Hélène Huot. Il était le fils de feu dame Berthe Savard et de feu monsieur Henri Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Christine Jetté), Suzanne, Yvan et Dominique (Nancy Lévesque); ses petits-enfants: Marie-Claude (Sylvain Guimond), Jean-François (Chloé Paul-Simoncelli) et Louis-Philippe; Korine (Jonathan Labbé) et Émilie; Shanny (Raphaël Robert), Kristopher et Jessica Fausse (Kevin Papaiz); ses arrière-petits-enfants; sa sœur Jeannine (feu Jacques Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère qui l'a précédé Raymond (Madeleine Riverin). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise et celui de la Résidence Humanitae pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.