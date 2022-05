FORTIER, Gisèle Gauthier



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement madame Gisèle Gauthier, épouse de monsieur Gaston Fortier et fille de feu monsieur Alphonse Gauthier et de feu madame Adriène Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Johanne Beaulieu), Stéphane (Nathalie Valois); ses petits-enfants: Martin Fortier (Jessica Langlois), Julie Fortier (Malcom Fortier), Antoine Valois-Fortier (Carole-Ann Griffin), Laurence Valois-Fortier (Alexandre Marvey), Béatrice Valois-Fortier (Carl Rainville), Alice Valois-Fortier; ses arrière-petits-enfants: William, Olivier et Louis; ses frères et sœurs: feu René (feu Aline Marcotte), feu Henri-Paul (Émilienne Genest), feu Claude (Reine-Aimée Faucher), Simone (feu Jacques Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jacqueline (feu Joseph Boucher), feu Fernand (feu Madeleine Genest), feu Jeannette (feu Jean-Marie Bell), feu Roland (Suzanne Magnan) et feu Conrad (feu Colette Marcotte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques et à l'Hôtel-Dieu de Québec.