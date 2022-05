BÉDARD, Marcel



À la résidence La Cité des Étoiles à Ste-Croix, le 27 avril 2022, à l'aube de ses 92 ans, est décédé monsieur Marcel Bédard, époux de feu madame Yvonne Laverdière. Il était le fils de feu Henri Bédard et de feu Anna-Marie Hébert. Il demeurait à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lucille (Réjean Poulin), Micheline (Oscar Lemay), feu Jacques (Lucie Lafleur), feu René, Jean (Meral Ozdemir), Clément (Gisèle Laroche), Cécile (Pierre Paquet), Richard (Danielle-Doris Therrien); ses petits-enfants : Patrick, Christine et Marilyn Poulin, Éric Yvan, Réjean Maxime, Jean Mathieu et Christian Lemay, Alain, Roxanne, Marie-Ève et Jacynthe Bédard, Nicole et Christopher Bédard, Steven et Jean-François Bédard, Carol-Ann et Myriam Laroche, Frédérique et Gabriel Bédard ainsi que leur conjoint(e); ses 32 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Madeleine, feu Robert (feu Aline Richard), feu Alphonse (Lorraine Boulay), Gérard (Aldéa Pelletier), feu Claude (Louise Lemay), Jean-Guy (Claire Lemay), Hélène, feu Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marcel (feu Thérèse Labelle), Lucie (feu Fernand Sévigny), feu Suzanne (feu Georges Bélanger), Denise (feu Arthur Charest), Noëlla (feu Clermont Gagnon), feu Françoise (feu Rosaire Nadeau), Lise (feu Réjean Lemay), feu Adrien (Claire Lemay), Gertrude (Renald Lemay); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Cité des Étoiles pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidence funérairele vendredi 6 mai 2022 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à Entraide Ste-Croix. Des enveloppes seront disponibles au salon funéraire.