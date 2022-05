GRÉGOIRE, Aline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2022, à l'âge de 70 ans est décédée madame Aline Grégoire, conjointe de monsieur Paulin Soucy. Elle était la fille de feu Alphonse Grégoire et de feu Dolorosa Drouin. Elle demeurait à Lévis, Saint-Jean-Chrysostome. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marco Demers (Josée Drolet) et Jenny Demers; ses petits-enfants: Anthony, Alexandre et Léa Demers, Steven Tremblay (Stacy Martel); ses frères et soeurs: Reynald (Francine Rivard), Flore (Denis Paradis), feu Martin, Ghyslaine (André Fortier), Colombe (Mario Faucher), Lina (feu Jacques Forgues, André Asselin) et Renaud (Sylvie Thivierge); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Soucy: Denis (Nicole Dubé) et Isabelle (feu Clément Breton); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.