BARBEAU, Jacques

À l'Hôpital St-François d'Assise, le 13 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Barbeau, époux de madame Huguette Gagnon, fils de feu Aurore Déry et de feu Joseph Barbeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Guy (Karen Hatcher Barbeau), Julie (Patrick Frenette); ses petits-enfants : Emmanuelle Gagné, Justin Barbeau, Olivia Barbeau, Naomi Frenette; ses filleuls : Pierre Barbeau et Stéphane Gagnon, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et tous ses amis de longues dates dont ceux, aussi retraités, d'Hydro-Québec et ceux de la Résidence Chartwell Faubourg Giffard. Il était le frère de : feu André (feu Mariette Pichette) et feu Monique (feu Yvan Morin); le beau-frère de : feu Cécile (feu Jean-Paul Robitaille), feu Raymond (feu Lilianne Hébert), feu Gérard (feu Denise Ratté), feu Colette (feu Eugène Lelièvre), Gisèle (feu Robert Dussault), André (Pauline Bissonnette), Richard (Lucille Verret) et feu Rachel (feu Adelard Villeneuve). La famille recevra les condoléances au, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. La famille tient à remercier toute l'équipe en or de la Résidence la Contemporaine ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-François-D'assise pour leur bienveillance et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne de la Sclérose en Plaques sur leur site : https://fondation.fmsq.org/faire-un-don/ ou par téléphone au : 1 800 361-2985.Des formulaires seront disponibles sur place.