ALAIN, Michel



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 avril 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé, monsieur Michel Alain. Il était l'époux de madame Monique Asselin et le fils de feu monsieur Jules Alain et de feu madame Jeanine Bolduc. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Martine ainsi que son garçon Patrick (Marie-Julie Boulet). Il laisse également dans le deuil ses petits-fils: Maxime, Anthony et Jacob; son frère Yves (Danièle Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin: Pierre, Henriette (Michel Bolduc), Claire (Raymond Giguère) et France. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et plusieurs très bons amis qui l'ont supporté durant sa maladie. La famille a confié monsieur Alain auLa famille recevra les condoléances le vendredi 13 mai 2022 de 15h à 19h au salon du complexe. L'inhumation de monsieur Alain sera faite à une date qui vous sera communiquée. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement la Dre Valérie Hudon et son infirmier de nuit Hugo qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.