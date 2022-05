PARADIS, Mariette



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 28 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Mariette Paradis, épouse de monsieur Michel Lacasse, fille de feu monsieur Edmond Paradis et de feu madame Jeanne Tremblay. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Charny. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30,Madame Paradis laisse dans le deuil outre son époux, ses filles: Nathalie (Alain Chandonnet) et Nancy (Pierre-André Fillion); ses petits-enfants: Emerik, Alycia, Ann-Frédérik et Matthew; le père de ses filles Charles-Eugène Sauvageau; la fille de son époux: Josée Lacasse (Dominique Campeau) et leurs filles Lorianne et Emilie. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Marcelle (feu Philippe Laprise, Yvon Girard), Wilson (Alida Lalancette), feu Roger (feu Jacqueline Bernier), Wilson (Alida Lalancette), feu Madeleine (Gaston Gagnon), Micheline (Philippe Lalancette); Monique Lacasse (Maurice Sanson) et Gérard Lacasse. Elle laisse également sa nièce Marlène Laprise, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca