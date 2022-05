BOURGET, Pierre



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 8 avril 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé subitement, monsieur Pierre Bourget fils de feu monsieur Elzéar Bourget et de feu madame Jeannette Ducas. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bourget laisse dans le deuil sa soeur Lucie et son frère Michel; ses oncles et ses tantes: feu Omer Bourget (feu Lisette Bélanger), feu Paul (Suzanne Cardinal), feu Albert (feu Armoza Barbeau), feu Félix (feu Isella Auclair), feu Annette (feu Paul Laberge), feu Pauline (feu Pierre Clavet), feu Émile Bourget, feu Laura (feu Jean-Noël Bertrand), feu Fernande Ducas (feu Albert Charron), feu Benoit, feu Lucie (feu Rosaire Bérubé) et feu Pierre-Albert (Cécile Deschênes); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements aux ambulanciers et aux policiers pour leur aide précieuse. Un merci à Arnold pour sa collaboration. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 14h.et de là au cimetière paroissial (Notre-Dame). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/