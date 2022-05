DIGNARD, Maurice



À l'Hôpital Saint-François D'Assise, le 23 avril 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Maurice Dignard, époux de feu madame Anne-Marie Martel et fils de feu Philippe Dignard et de feu Adèle Plante. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Lucie Houde), Marcel et Robert (Linda Gaudreault); ses petits-enfants : Julie (Marc-André), feu Éric, Anne-Marie (Stéphane) et Élisabeth (François); ses arrière-petits-enfants : Elisa, Samuel, Naomie et Megan; son frère : Roger (feu Lucille Labonté); ses soeurs : Yolande (feu Raplh Gonzalez), Huguette (Rénald Fauché) et Louise; ses belles-sœurs : Pierrette Gariépy (feu Jean), Yolande Beaupré (feu André); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3.