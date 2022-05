CLOUTIER, Yvette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Yvette Cloutier, épouse de feu monsieur Roger Desjardins, fille de feu dame Rita Cloutier et de feu monsieur Arthur-Uldéric Cloutier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Danielle Touzel), Jacques (Normande Roberge) et Guy; ses petits-enfants : Alexandre, Simon, Maxim (Pryscila), Kim (Nicolas) et son arrière-petit-fils : Lucca; ses frères et sœurs : feu André, feu Irène (feu Raymond Guérin), feu Armand (Louise Gaudreault) et sa sœur Aline; ses beaux-parents : feu Georges-Arthur Desjardins et feu Yvonne Savard; son beau-frère et sa belle-sœur : Léon Beaulieu (feu Yolande Desjardins); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute-Ville-des-Rivières ainsi que celui de l'hôpital Saint-François d'Assise pour le dévouement et les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles avec la famille à 14 h 30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.