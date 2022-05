HÉBERT, Lise



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 11 février 2022, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée madame Lise Hébert, épouse de monsieur Gaston Jobin, fille de feu madame Edmonde Lapierre et de feu monsieur Aurèle Hébert. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mount-Hermon à 15 h la même journée.Outre son époux, monsieur Gaston Jobin, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude Lemieux, (Frédéric Chabot); les enfants de Gaston: Éric Jobin, (Nathalie Poirier), Jean-François Jobin (Marguerite Desilets) et Vincent Jobin (Nellie Gauthier); ses petits-enfants: Samuel et Laurie Chabot, Catherine, Virginie , Pierre-Olivier Jobin, Elliot Jobin, Rosalie, Ève-Marie et Alexandre Jobin; ses frères et sa sœur: Jean Marc, Nicole (Philémon Hamel), Marcel (Micheline Comeau), Jean (Doris Villeneuve); sa belle-sœur: Micheline Jobin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Christ-Roi plus spécialement aux employés du 4e étage à l'îlot prothétique pour les bons soins prodigués et leur dévouement.