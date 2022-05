CÔTÉ, Daniel



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 28 avril 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Daniel Côté, époux de madame Johanne Auclair. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval, Québec. La famille vous accueilleraMonsieur Côté laisse dans le deuil son épouse madame Johanne Auclair; son fils Jean-Philippe (Julie Savard); ses petits-enfants: sa petite chérie Alicia, son chaton Victoria; ses frères et sœurs: feu Yves Côté (Hélène Rochette), Marcel (Claire Rioux), Gaétan (Francine Plante), Johanne (Yves Dalpé) et Martin (Marlène Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auclair : Marie-Paule (Louis-Paul Fortier), Marcelle (Yvan Tremblay), Laval (Pit), Gisèle (Paul-Gérard Clavet), Pierrette (feu Fernand Parent), Jean-Yves (France Fortier), feu Réjean (Lorraine Gaudreault) et Jean-Pierre (Johanne Labrecque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à Clémence, Fabienne et ses compagnons de golf du mercredi et bien d'autres qui sont attristés par son décès. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.caIl a été confié à la maison :