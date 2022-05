BOIVIN, Jacques



À son domicile, le 23 avril 2022, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jacques Boivin, époux de dame Monique Viel. Il était le fils de feu dame Anastasie Daigle et de feu monsieur Octave Boivin. Il demeurait à Val-Bélair.La famille vous accueillera aule samedi 7 mai 2022 de 10h à 13h30.Ses cendres iront reposer au cimetière de la Souvenance à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil, outre sa chère épouse Monique; ses enfants bien-aimés: Mario (Chantal Pharand), Denis (Caroline Martin) et Chantal (Hugo Boucher); sa petite-fille adorée Madyson Boivin; sa filleule Gaétane Bédard; ses frères et soeurs: Roger (Tena Van-Vliet), Louis-Aimé, Claudette (Peter Chiasson), Huguette et Colette (Noël Bédard); ses beaux-frères et sa belle-soeur: Gilles Viel (Linda Tremblay) et Laurent Viel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.