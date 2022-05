TOPPING, Laurence Morneau



"Un modèle d'écoute"À Lévis, entourée de ses 3 enfants, Jacques, Claude, Céline et de leurs conjoint(e)s respectifs, Laurence Morneau, à l'âge de 100 ans et 5 mois, a décidé, le 3 février 2022, de paisiblement prendre le chemin du Paradis, non sans un petit détour par la Floride, son paradis sur terre et de rejoindre son mari Jean-Baptiste Topping. Merci à Laurence qui a su nous inculquer d'importantes valeurs comme le respect, l'écoute, la persévérance, l'altruisme, la cordialité, l'autonomie, la débrouillardise, la discrétion et la loyauté pour n'en nommer que quelques-unes. Elle était la fille de feu madame Yvonne Paradis et de feu monsieur Michel Morneau. Elle laisse dans le deuil son fils aîné Jacques, marié à Fernande Plourde, ses petits-enfants Erik, Sébastien, Julie et leurs conjoint(e)s Ariane Lapointe, Karim Kesri et ses arrière-petits-enfants Zoé, Léa, Emy et Ryan, son fils Claude, marié à Madeleine Fortier, ses petits-enfants Maxime et Hugo ainsi que sa conjointe Geneviève Miron et leur petit Victor, sa fille Céline, mariée à Yvon Rousseau, ses petits-enfants Cynthia, Jean-Michel, Pascalin et leurs conjoint(e)s François-Julien Delisle et Tanya Couture, ses arrière-petits-enfants Zack, Rosalie, Alice et Florent, ainsi que les membres de la famille Morneau, Arcand et Drolet et Topping. Laurence et la famille tiennent à dire MERCI au personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour l'animation, le support et les soins apportés lors des 3 dernières années, sans oublier son médecin de famille, la docteure Émilie Lavallée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière en spécifiant Le Centre d'hébergement Paul-Gilbert. https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/Fondations/LevisLotbiniere/FormulaireDon.pdf.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9 h.