PROULX, Irène Ouellet



Le 16 avril 2022, aux Jardins du Haut St-Laurent est décédée Mme Irène Ouellet à l'âge de 92 ans. Elle rejoint ainsi son mari Laurent Proulx et sa fille Danielle, ses parents Antonio Ouellet et Maria Labrie. La famille recevra les condoléances à lale samedi 7 mai à compter de 9h.suivi de la déposition de l'urne au cimetière de Cap St-Ignace. Originaire de l'Isle-aux-Grues et ayant longtemps vécu à Montmagny, elle était déménagée à Québec pour se rapprocher de ses enfants: Claire (feu Robert Caron), France, Christian (Hélène Macaluso), de ses petits-enfants: Philippe Beaulieu (Julie Rivard) et Dominique Beaulieu (Maxime Rivard) et de son arrière-petit-fils adoré Olivier. Elle a été importante dans la vie de son frère et de ses sœurs: feu Juliette, Gisèle (feu Paul Doiron), Jacqueline (feu Emmanuel Coulombe), feu Thérèse (feu Lauréat Guimont), feu Marcelle, feu Albert (Huguette Landry), Rita (feu Jean-Marc Gagné) et Cécile ainsi que dans la vie des membres de la famille Proulx: feu Rachel (feu Gérard Mercier), feu Élie, feu Rosaire (feu Hénédine Caron), feu Noël (feu Rolande Blanchet), feu Gérard, feu Joseph (Jeannine Coulombe), feu Florence (feu Louis Blanchet), feu Marie (feu Robert Coulombe), feu Cécile (feu Emmanuel Lachance), feu Martha (feu Émilio Giasson). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Sa famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour leur humanisme et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, www.cancer.ca/quebec/souvenir.