DESJARDINS, Roger



Il nous a tellement apporté, qu'on ne pourra jamais l'oublier…À son domicile, le 27 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roger Desjardins, fils de feu madame Marie-Ange Bouffard et de feu monsieur Albert Desjardins. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: France (Terry Campbel) et Paul; sa sœur et son frère: Monique et Lucien (Laurette Gagnon); ainsi que plusieurs nièces et neveux qu'il appréciait grandement, autres parents et amis. Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière de Sainte-Félicité, un hommage aura lieu à ce moment.