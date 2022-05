BRIE, André



À l'hôpital du Jeffery Hale, le 16 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Brie, époux de madame Denise Poulin. Il était le fils de feu madame Yvette Fontaine et de feu monsieur Lucien Brie. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifMonsieur Brie laisse dans le deuil son épouse madame Denise Poulin; ses enfants: Christian (Mireille Marineau) et Marylène (Simon Rodrigue); ses petits-enfants: Chloé (Joël Couturier), Samuel, Alec, Michaël et Gabriel; sa sœur Huguette (Jacques Léveillé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Laurent, ses neveux: Éric Girard (Sandra Gilbert) et Carl-André Girard (Audrey Lord); ainsi que plusieurs cousins, cousines de la famille Brie et plus spécialement celle de Raoul Brie. Sont aussi affectés par son départ de nombreux ami(e)s et confrères de Bell Canada et de Transport Bernières. Il était également le frère de feu Nicole Brie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca.