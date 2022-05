BERNARD, Maurice



À l'Hôtel Dieu-de-Québec, le 18 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé des suites de la COVID-19 monsieur Maurice Bernard. La famille recevra les condoléancesIl laisse dans le deuil sa femme Doris Dawson; sa fille Suzie (Denis Braban) et son fils Mike (Christiane Labbé); ses petits-enfants : Sara ( Nick Bullett), James et Kasey; ses arrière-petits-enfants : Amy et Ross; la famille Bernard : feu Jean-Paul (feu Thérèse Fortin), feu Françoise (Gaston Carreau), Pierrette (Joe Moore), Liliane (Arnold Lawless), René Bernard (feu Fernande Lessard), feu Rita, Denise, Nicole (Jean-Guy Émond); la famille Dawson : Don (feu Claire Hardy) et Dennis (Anne Laberge); plusieurs neveux, nièces; ses grands amis Marcel et Josette Bédard, Huguette et Jacques Thériault ainsi que sa grande amie Anne Vocelle et autres ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la dialyse de l'Hôtel Dieu-de-Québec ainsi que les soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Deuil-Jeunesse, 8007 boulevard Mathieu, Québec (QC) G1G 3M1, téléphone : 418 624-3666, https://www.deuil-jeunesse.com/faire-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais