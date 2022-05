LANGLOIS, Lucette Thibaudeau



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Lucette Thibaudeau, épouse de feu monsieur Jean-Marie Langlois et fille de feu monsieur Émilien Thibaudeau et de feu madame Anna-Marie Tremblay. Elle demeurait à Charlesbourg mais était native de Sillery.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil sa fille : Claire (Gilles Cloutier); son fils : Marc (Marie Blais); ses petits-enfants : Claudie (Alex Carrière), Jérémy (Émilie Paré) et leur père René Brown; sa sœur bien-aimée : Marielle (feu Jean-Claude Delisle). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère : feu Fernand (feu Céline Soulard); sa sœur : feu Pierrette (feu Denis Gingras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : feu Marcel (feu Yvette Harvey), feu Raymond (feu Évangeline Tondreau) et feu Jacqueline (feu Jean-Marie Ruel). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Aile A-300 du 3e étage du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués, leur soutien et leur empathie. Merci au Dre Julie Robitaille. Chacun et chacune de vous avez apporté un peu de baume sur le quotidien de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein (division du Québec), 1675, chemin Ste-Foy, local 101, Québec (Qc), G1S 2P7, (418) 683-1449. www.rein.ca