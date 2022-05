PAQUIN, Elisabeth



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 janvier 2022, à l'âge 98 ans et 4 mois, est décédée dame Élisabeth Paquin, épouse de feu monsieur Sévère Perron, fille de feu monsieur Sévère Paquin et de feu dame Lucianna Groleau. Elle est demeurée à son domicile de Saint-Gilbert jusqu'à la dernière journée. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Gilbert,à compter de 10h,La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Paquin laisse dans le deuil ses enfants: Paul, feu bébés jumeaux, Édith (Gilles), Pierre (Ginette), Léonce (Diane), Louise (Marcel), Grégoire (Bibiane), Guy (Christiane) et Jacques (Nancy); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Germaine, feu Marie-Laure, feu Léontine (Arthur), feu Jacques (Marie-Paul), feu Joseph (Cécile), feu Gédéon (Laura), feu Jean (Doris), Gérard (Madeleine), Yvonne (René), Agathe (Paul), Cécile (Roger) et Marc (Carmen); sa belle-sœur Gemma; ses beaux-frères et belles-sœurs décédée(e)s de la famille Perron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Gaston Guimond pour ses bons services.