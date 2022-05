LAUZÉ, Anselme



Le 28 avril 2022, dans la douceur et la sérénité, au CHSLD de Ste-Croix, est décédé monsieur Anselme Lauzé, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de madame Jeannine Hébert et le fils de feu Daniel Lauzé et feu Alma Laliberté. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, ses enfants : Donald (Louise Castonguay), Guylaine (Renald Lemay), Alain; ses petits-enfants adorés : Daniel (Jennifer Gauvin), Denis (Audrey Trottier), Lauriane (Maxime Rousseau), Marie-Claude (Alexandre Boilard), Stéphanie (Louka Leclerc), Joanie (Steven Laroche); ses 13 arrière-petits-enfants : Cédric, Olivier, Anaïs, Albert, Xavier, Émile, Nathan, Livia, Gabrielle, Frédérique, Georges-Olivier, Édouard et Thomas. Il laisse également dans le deuil sa sœur cadette Madeleine, ses belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de : feu Oliva (feu Marie-Paule Thibault), feu Rose-Ange (feu Gérard Lauzé), feu Laurette, feu Conrad (feu Thérèse Valcourt), feu Jeanne-Mance (feu Henri Croteau), feu Lionel (Liliane Croteau), feu Normand (Yvette Côté), Madeleine (feu Jean- Charles Lemay); et le beau-frère de : feu Philippe Hébert (feu Gabrielle Castonguay), feu Baptiste Hébert (feu Gilberte Bélanger), Cécile Hébert (feu Georges Martel), feu Irène Hébert (feu Louis Poulin), feu Armand Hébert (Lucille Lemay), feu Marie-Paule Hébert (feu Norbert Grenier), feu Marcel Hébert (Thérèse Daigle), Rollande Hébert (feu Charles Guimond), Madeleine Hébert (feu Denis Castonguay). Sincères remerciements à tout le personnel médical qui l'a accompagné au cours des dernières années, la résidence Le Jardin des Ainés et le personnel du CHSLD de Ste-Croix pour les bons soins prodigués, leur chaleur humaine et leur compassion. La famille vous accueillera à la maison funérairele jeudi 12 mai 2022 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30 ainsi que vendredi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. https://fhdl.ca.