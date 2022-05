POITRAS LANDRY, Louise



Au Domaine St-Dominique, le 8 avril 2022, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Louise Poitras, épouse de monsieur Jacques Landry. Elle était la fille de feu madame Cécile Bolduc et de feu monsieur Adrien Poitras. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Hélène (Pierrre Beaudoin) et Claude (Maritée Lelièvre); ses petits-enfants Sara (David Verville Masse), Catherine (Pier-Luc Prescott), Josiane (Antoine Bilodeau), Danick, Mia et Romy; ses arrière-petits-enfants Théo, Caleb, Justin, Ayden, Clara et Florence. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Jacques (Denise Deslauriers), Micheline (Jacques Boulet), Claudette (Jean Benoît), Jean (feu Louisette Lambert) et feu Gilles, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe du 4ième étage du Domaine St-Dominique pour leur dévouement de leurs soins exceptionnels.La famille recevra les condoléances,en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.