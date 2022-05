GAGNÉ, Gilles



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 28 avril 2022, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gilles Gagné, époux de feu dame Micheline Deschênes et compagnon de madame Simone Bernier, demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Eugène, il était le fils de feu dame Marie-Aimée Cloutier et de feu monsieur Gérard Gagné. Outre sa compagne Simone, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Hélène et Mireille (Sylvain Martin); ses petits-enfants : Carollanne Gagné et sa mère Nancy Thibault; Alexis, Antoine et Catherine Guimond et leur père Renaud Guimond, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Lucas, Émie et Louis, Théodore et Jamie; les enfants de Simone : Jean-Francois (France Carrier), Hervé (Ngoc Anh Bui Thi) et Danielle Lamarre (Denis Proulx), leurs enfants : Gabriel et Josiane et un arrière-petit-fils Cliff. Il était le frère et le beau-frère de : Raynald (feu Louisette Leclerc), feu Lise (Jacques Kirouac), Jacques (Lise Marois), Denis et Pierre Gagné (Céline Thibault); de la famille Deschênes : Jean-Marc (Ghislaine Douville), Odette (Hervé Jean), feu André (Thérèse Lévesque), feu Jocelyne, Lise (Robert Caron), feu Marielle (René Ouellet), feu Madeleine, Hervé (France Gamache), Martine (Denis Vivier) et Sylvain (Doris Demers); de la famille Bernier, sa belle-soeur Jeannine. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux infirmières du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, particulièrement Anne et Valérie qu'il appelait ses petits anges, ainsi qu'à son médecin Dr Denis Baker. On ne peut passer sous silence les membres du personnel de la Maison d'Hélène pour leur humanisme et leurs bons soins, sans oublier Dre Michelle Boulanger pour son accompagnement accompli avec autant de délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-caLes membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 6 mai de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.