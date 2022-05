PARÉ, Gérard



À la Résidence Mont Champagnat, le 24 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gérard Paré, époux de madame Jacqueline Boivin, fils de feu Rachel Blais et de feu Roméo Paré. Autrefois époux de feu Jeannette Houde, il demeurait à Charlesbourg.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline Boivin, ses filles: Danielle (Gratien Chabot) et Francine; sa belle-fille: Linda Pagé; ses petits-enfants: Caroline (Alexandre Larouche) et Patrick Lelièvre (Anne Lemay); ses arrière-petites-filles: Abigaël et Éliane; sa sœur: feu Colette (feu André Lelièvre); sa belle-famille: Pierrette (feu Normand Landry), feu Pierre (feu Colette Blondeau), feu Gisèle, feu Claire (feu Robert Tremblay), Roger (feu Denise Corriveau), Michel (Charlotte Bigaouette), Omer Houde et Huguette St-Pierre; ses filleuls: Sylviane, Marie-Claude, Yves et Guy; son grand ami: Daniel Routhier et sa conjointe Diane Plourde, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.