LÉGARÉ, Jeannette Berrouard



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de madame Jeannette Berrouard, le 19 avril 2022, à l'âge de 97 ans, à son domicile, entourée de l'amour de sa famille selon son désir. Elle était la fille de feu madame Juliette Bouchard et de feu monsieur Joseph Berrouard dit Cloutier. Elle demeurait à Québec. Elle est allée rejoindre son époux, monsieur Georges-Henri Légaré et laisse dans le deuil ses enfants: Claire, Nicole (feu Rejean Leduc), Lise, Marc (Sylvie Gagnon) et Lucie (Martin Royer). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Marie-Hélène (Simon Bournival), Dominique (Patrice Bergeron), Caroline, Anne-Marie, Amélie, et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Jade, Kyra, Léonie, David, Abby et Astrid. Sa sœur feu Rolande (feu Roger Lamontagne), ses frères: feu Jean-Marie (feu Gisèle Côté), feu André (feu Jeannine Marceau), feu Armand (Francine Lévesque) et Jacques (Liliane Labonté), sa belle-sœur Louisette (feu Robert Dion). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille a confié madame Berrouard auLa famille recevra les condoléancesde 19h à 22h etL'inhumation de madame Berrouard se fera à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. La famille tient à remercier la Docteure Marjolaine Tremblay ainsi que le personnel en soins palliatifs du CLSC de Limoilou pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Berrouard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin (2301 Ch. St-Louis, Québec, Qc G1T 1P5).