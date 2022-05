PAGEAU, Michel



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 25 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Pageau, fils de feu madame Cécile Pépin et de feu monsieur Georges-Henri Pageau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h30.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Monique (feu Jean-Marie Guimont), Claude , Benoit (feu Marie Poulin), Suzanne, feu Gaétan, Lucie (Robert Smith); ses neveux et nièces: feu Pierre, Denis, Christiane, Yolaine, Véronique, Stéphanie, Francis, Sophia et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département d'Hématologie-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus et au personnel des Soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du Cancer, téléphone: 418-657-5334, site web: cancerquebec.que@fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.