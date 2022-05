PARADIS, Ghislain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 avril 2022 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Ghislain Paradis. Il était le fils de feu madame Simonne Paradis et de feu Thomas-Louis Paradis. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses fils: Sylvain (Marie-Christine Lachance) et Jean-François (Nancy Mercier); ses petits-enfants: Ariane, Léa et Thomas. Il laisse également dans le deuil sa sœur Colombe (Raymond Dufour), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille a confié monsieur Paradis auLa famille recevra les condoléances dimanche le 15 mai de 13h à 15h au salon du complexe. La famille tient à remercier madame Madeleine Genest pour l'accompagnement et le support à monsieur Paradis au cours des dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise des maladies du cœur.