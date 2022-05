LABBÉ, Anita



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 26 avril 2022, à l'âge de 94 ans et 1 mois, est décédée dame Anita Labbé, épouse de feu Yves Labbé, fille de feu Achille Labbé et de feu Marie-Louise Cliche. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Nelson Gagnon), Hélène (Gaétan Jacques), Denis (Ginette Lessard), Paule (Bruno Lessard) et Marie-Claude (Yvan Jacques); ses 13 petits-enfants: Steve, Mickel, Vicky, Nancy, Keven, Anne, Joanie, Karina, Joey, Marie-Ève, Vanessa, Mandy, Alex, ainsi que leurs conjoints, conjointes et ses 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Annette Labbé (feu Clermont Poulin), feu Aline (feu Camil Mercier), feu Gérard (feu Germaine Jacques), feu Edith (feu André Jacques), Gisèle (feu Antoine Jacques), Raymonde (feu Claude Labbé), feu Isabelle (feu Firmin Lessard) et feu Henri-Paul (Micheline Beauchemin). Elle était la belle-sœur de feu Marcel Labbé (feu Aline Jacques), feu Roméo Labbé (feu Yvette Gilbert), feu Léon-Marie Labbé (feu Marianne Mercier), feu Valérien Labbé (Ghislaine Jacques), feu Françoise Labbé (feu Raymond Poulin), feu Camille Labbé (Denise Loubier), feu Éloi Labbé (Pauline Cliche), feu Claude Labbé (Raymonde Labbé) et feu Thérèse Labbé (feu Donald Roberge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(es).La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 6 mai de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la résidence la Villa Royale de Saint-Frédéric pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Chapelle du pardon (Centre Marial) (949, Route 276, Saint-Frédéric, Québec G0N 1P0) ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/