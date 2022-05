DUCLOS, Marie-Anna Simard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marie-Anna Simard, épouse de feu Monsieur Camille Duclos. Elle demeurait à Beaupré autrefois de Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Normand (Line Cunningham), Line (Carol Lachance), Nicole (Luc Lachance), Dany (Danielle Duclos), Hélène (Hugues Tremblay) et Michaël (Christine Chabot); ses petits-enfants : Julie, Caroline, Claudia, Alexandra, Ray, Marylin, Jessica, Maëlle et Léonie; ses arrière-petits-enfants : Aïsha, Esteban, Dyana, Félixanne, Raphaëlle et Nathan; son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : feu Armand (Huguette Dubeau), Olia (feu Roger Cauchon), Gérard, Ange-Marie (Gilles Pelletier), et elle était la sœur de feu Rosaire (feu Antoinette Giguère), feu Henri (feu Marguerite Giguère), feu Aurore (feu Marcel Morency) et feu Thérèse (feu Émile Audet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duclos : Raymond (feu Aline Ferland), Jeannine (feu Philippe Ferland), Marc (Micheline Pelletier) et elle était la belle-sœur de feu Robert (feu Lucie Duchesne). Elle quitte également ses bons amis(es) des Jardins de la Côte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0,https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/