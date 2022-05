MONTMINY, Marie-Paule



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Paule Montminy, épouse de feu monsieur Claude Dufresne, fille de feu dame Alexina Laroche et de feu monsieur Arthur Montminy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Benoît (Marie-France) et Alain; son petit-fils Éric Dufresne; ses sœurs: Rollande (feu Henri) et Lucille (feu Ludo); son frère feu Marcel (feu Monique); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duchesne: Vivianne (feu Guy), feu Réginald (feu Jeanne), feu Pierre (Rita), feu Régis (Odette), Olivier (Huguette) et feu Lionel (feu Rose). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Marie-Paule est allée rejoindre son époux Claude et son fils Mario qui l'ont précédée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens avec la famille immédiate.