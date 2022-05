BERNIER, Simone



À St-Hyacinthe, le 2 juin 2020, est décédée Mme Simone Bernier à l'âge de 89 ans. Elle résidait auparavant à Charlesbourg. Elle était la veuve de M. André Martel. Elle laisse dans le deuil sa fille Maxine (Durwin McLellan), ses petits-enfants: Lucas et Eric, ainsi que ses frères et sœurs: feu Lisette (feu Lucien Lambert), feu Alma dit Betty (feu Georges-Henri Rioux), feu Charles (feu Fernande Sirois), feu Rolande (feu André Sénéchal), feu Laurent (Suzanne Rioux), feu Marthe (feu Lucien Ouellet), Marcel (Angèle Dumas), Frances (Jean-Pierre Lortie), feu Francis et feu Ronald (Carole Turgeon). Elle laisse également ses nombreux neveux, nièces, de bons amis ainsi que tous les membres des familles Bernier, Martel et Rajotte.Cimetière St-Charles,Mausolée Catherine de St-Augustin1460 boul. Wilfrid-HamelQuébec, QuébecLa famille sera présente dès 13h pour les condoléances.suivie par l'inhumation au Cimetière St-Charles (partie St-Vallier). En guise de fleurs, un don à la Société canadienne du Cancer serait apprécié.