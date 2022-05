BENOIT, Jocelyn



Au Centre Hospitalier Pierre Boucher, le samedi 30 avril 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jocelyn Benoit, époux de madame Suzanne Langlois et fils de feu Jean-Maurice Benoît et de feu Laurette Lebrun. Il demeurait à Boucherville et autrefois de Saint-Georges. La famille recevra les condoléances aule samedi 7 mai de 14h30 à 16h15. (Visiteurs entrer par l'arrière).suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Frédéric sous la direction deIl laisse dans le deuil outre son épouse madame Suzanne Langlois, ses enfants: Marie-France Benoît, Kathleen Benoît, Josée Dumouchel, François Dumouchel (Karine Pépin), Régis Dumouchel (Karine Roy) et Isabelle Langlois (Sébastien Moreau); ses petits-enfants: Alexandre Giroux, Maude Giroux, Camille Morissette, Marie Morissette, Jolyane Couture, David Couture, Ludovic Roy, Isaac Dumouchel, Émile Dumouchel, Élliot Dumouchel, Elmina Dumouchel, Edouard Dumouchel, William Charles Moreau, Gabriel James Moreau, Félix Harry Moreau; ainsi que sa belle-mère: Yvette Vallerand (feu Henri-Paul Langlois). Il était le frère de: André, Monique, Lise et Suzanne Benoît. Il était le beau-frère de: Madeleine (Gaétan Rousseau), Marc (Brigitte Dulac), Ghislaine et Lilianne Langlois (Luc Ducharme). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.