PARKE, Roger



Au CHUL, le 28 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé paisiblement monsieur Roger Parke, époux de dame Germaine Verreault. Il était le fils de feu monsieur Gordon Parke et feu madame Simone Julien. Il était natif et résident de Pont-Rouge. Monsieur Parke laisse dans le deuil ses enfants: Michel (France Savard), Hélène (Daniel Bédard), Larry (Lise Leclerc) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Nicolas Parke (Catherine Presseau), Catherine Parke (Patrick Roulin), Jean-Philippe Parke-Bédard (Anne-Sarah Brisson), Véronique Parke-Bédard, Olivier Parke-Bédard, Joanie Bertrand (David-Alexandre Chamberland), Guillaume Bertrand (Sydney Quirion); ses arrière-petits-enfants: Louis, Marianne, Charlotte, Camille, Théo, Thomas et Éliott; son frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Parke et Verreault: feu Pauline Parke (feu Claude Piché), feu Pierre Parke, Evelyne Parke (Marc Hallé), feu Marcel Verreault (Germaine Lapointe), feu Léopold Verreault (Denise Trudel), feu Bruno Verreault (Colette Moisan), feu Marguerite Verreault, feu Bernadette Verreault (feu Uldéric Bérubé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es) très sincères. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 6 mai 2022 de 19h à 21h etde 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Canadienne du cancer www.cancer.ca et /ou à la Société Alzheimer du Canada www.alzheimer.ca