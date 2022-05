THOMASSIN, Jean-Paul



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 avril 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Thomassin, époux de feu madame Julienne Sanschagrin. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueillera le dimanche 8 mai à compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Brigitte-de- Laval. Monsieur Thomassin laisse dans le deuil ses fils: Yves, Denis (Nathalie Martineau) et Claude; ses petits-enfants: Lucas (Lucy-Grace) et Dany (Léonie); ses sœurs: Thérèse (feu Daniel Thomassin) et Lina (feu Charles Simoneau); sa belle-sœur Georgette Beaudoin (feu Guy Thomassin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sanschagrin: Annette (feu Albert Fortier), Thérèse (feu Laurent Vallée), Lucien (Françoise Potvin) et Jean-Noël (feu Jacqueline Drapeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.