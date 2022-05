MATTE, Simone Samson



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Simone Samson, épouse de feu monsieur Paul-G. Matte, fille de feu Lucien Samson et de feu Mathilda Carrier. Elle demeurait à Lévis, Elle laisse dans le deuil ses filles: Céline (Normand Fréchette) et Suzanne (Richard Bérubé); ses petits-enfants: Catherine (Pierre-Luc Levesque), Pascal et Vincent (Marie St-Hilaire); son arrière-petit-fils: Philippe Levesque; sa soeur: Lucille (feu Gaston Renaud) et est allée rejoindre ceux et celles qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs du 4e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.de 9h à 10h30.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.