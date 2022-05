GIGUÈRE, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 avril 2022 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raymond Giguère, époux de dame Réjeanne Ferland. Il était le fils de feu monsieur Albert Giguère et de feu dame Marie-Jeanne Lessard. Il demeurait à Beauport, autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité en présence du corpsde 8h30 à 10h15 auLe corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Réjeanne, ses filles et ses gendres : Christine (Yvan Simard), Marie-Josée (Sami Abdullah) ; ses petits-enfants : Tristan et Nicholas ; sa sœur, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur : Gisèle (Jacques Tremblay), Gérard (Lise Cauchon), et il était le frère de feu Jean-Marc (feu Adrienne Tremblay) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland : Richard (Claire Simard), Danielle (feu Georges Côté) et Chantal (Dominique Leblanc). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/