PARENT, Lucien



C'est avec une immense tristesse que la famille de Lucien Parent a le regret d'annoncer son décès survenu paisiblement à Québec, le 25 avril, à l'âge de 97 ans. Il était l'époux bien aimé de Cécile Lepage et le fils de Marianna Girard et d'Émile Parent, tous décédés.La famille recevra les condoléances aule jeudi 16 juin 2022 de 10 h 30 h à 13 h 30.L'inhumation suivra immédiatement la cérémonie religieuse. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier/Athos. (Complexe de la Cité). Il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Claude (Marie-Lyne), Louis (Lauraine), Cristiane (Stephan), Judith (Lawrence), ses petits-enfants : Frédéric (Véronique), Marjolaine (Jonathan), Marie-Joëlle (Geoffrey), Laurence (Thierry), Camille (Benjamin), Nicolas (Sabrina), Justin, Frédéric, ses arrière-petits-enfants : Fanny, Jérémy, Flora, Clémence, Charlotte, Lola, Élysa, Arnaud, Lauriane, Charles, Henri et Ella Catherine, ainsi que plusieurs parents et amis. Ceux et celles qui ont connu Lucien Parent s'en souviendront à travers son parcours d'ancien inspecteur d'école, de cadre supérieur au ministère de l'Éducation, de fondateur de l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec et pour ses engagements publics, notamment pour la défense des droits des grands-parents. La famille tient à remercier le personnel de l'Envol pour les attentions particulières et les soins constants dont M. Parent a été l'objet.