BUSSIÈRES, Léandre



À l'Hôpital général de Québec, le 16 avril 2022, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédé monsieur Léandre Bussières, époux de madame Colette Chabot. Il était le fils de feu Georges Bussières et de feu Marie-Jeanne Robitaille. Il demeurait à Québec (Sainte-Foy).Outre son épouse Colette Chabot, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Jean-Patrick Mercier) et Christiane (Alain Paquet); ses petits-enfants: Jean-Alexandre Mercier et Frédéric Legaré. Il était le frère de: feu Georges (feu Rita Gingras), feu Louis (feu Yvette Blanchet), feu Jeannette (feu Fernand Rocheleau), feu Madeleine (feu Albert Charron), feu Gaston (feu Françoise Drolet et feu Monique Drolet), feu Sr Berthe f.m.m., feu Sr Bertha m.i.c., feu Françoise (feu Jacques Rocheleau), Colette et Marie-Claire. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. Sincères remerciements au personnel soignant de l'unité 350 de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués. Les commémorations funéraires se tiendront en toute intimité, mais la famille de Léandre Bussières recevra avec gratitude les messages de sympathie que vous pourrez transmettre sur le site Internet. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com