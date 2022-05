BOUCHARD, Juliette Beaudet



À Québec, le 15 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Juliette Beaudet, épouse de Jean Bouchard, fille de feu Bernadette Lavoie et de feu Paul Beaudet.En plus de son mari Jean, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Benoît (Danielle Rousseau), Martine, Elaine (Souleymane Fofana); ses petits-enfants: Annick, Josée (Tommy Guillemette), Julie (Marco Vigneault) ainsi que leur mère Sylvie Labrecque; Jean-Benoît; Jean-Christophe (Charlotte Provost), Stéphanie ainsi que leur père John O'Connell; Cédric, Alexandre; ses 9 arrière-petits-enfants: Magalie, Antoine, Elliot, Isaac, Léa, Jacob, Océane, Laurence et Emma- Rose. Elle laisse aussi ses frères et sa sœur: René (Jeannette Boucher), feu Paul (Louisette Doucet), feu Claudette (André Huot), feu André (Micheline Roberge), Pierre (Marie Émond), Jacques (Colette Paquet) et Jeannot (Vital Landry); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bouchard: André (Carole Doré), Michel, feu Robert (Irène Martineau) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle a été précédée dans la mort par ses sœurs et frères: Thérèse (Paul Hachey), Lise (Joseph Lemieux), Francine (Guy Turgeon), Jean-Guy et Ronald. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Jacques (Jeanne D'Arc Marois), Hélène (Gaston Auger), Gemma, Suzanne (Roger Coté), René (Huguette Duchesne), Paul (Rita Lemieux), Thérèse (Roland Mainguy) et Rolande (Pierre-Paul Archambault). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Un remerciement tout particulier au personnel des soins palliatifs de la résidence Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/ en qui elle croyait ou à la Société Alzheimer https://support.alzheimer.ca/site/Donation2;jsessionid=00000000.app20117a?idb=1733035433&df_id=7061&7061.donation=landing&mfc_pref=T&NONCE_TOKEN=710CB039E584C7576F912875F3B13063&7061donation=landing&_ga=2.199281838.1685854503.1649789562-172873043.1649789562&s_locale=fr_CA