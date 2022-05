René Samson



A l'hôpital du Saint-Sacrement, le lundi 18 avril 2022, est décédé à l'âge de 92 ans monsieur René Samson, époux de madame feu Lucille Bégin.Il était un homme d'affaires visionnaire et passionné de la mécanique. Il a débuté dans la vie au sein de la boulangerie familiale fondée par son paternel Roméo. Par la suite, au tournant des année 80, il est devenu président du Groupe Samson avant de devenir le principal actionnaire fondateur de la plus importante boulangerie Québécoise, Multi-Marques.Il est allé rejoindre son épouse Lucille et son fils Robert et il laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Danièle Beaucage), Michelle (Stanley Doel), Luc (Madeleine Carrier), Denis (Claire Couillard); ainsi que ses 8 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants bien-aimés.Il était le frère de: feu Rose-Hélène Samson, feu Raymond (feu Jeannine Jolicoeur), Rolande (Roland Walter), et Raymonde (Dr Raymond Morin); et le beau-frère de feu Paul-Arthur Bégin (feu Louise Bourget), Denise Bégin (feu Guy Denis), Lorraine Bégin (Jean-Guy Perron), Guy Bégin (Céline Duchesneau). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 4e étage au Domaine St-Dominique de Québec, pour les bons soins prodigués et l'amour de leurs résidents.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.https://fondationicm.org/les-facons-de-donner/