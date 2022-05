VAILLANCOURT

Huguette Latouche



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 12 avril 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Huguette Latouche épouse de M. Richard Vaillancourt. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency.Elle laisse dans le deuil outre son époux Richard, ses enfants: Steeve, Josée-Anne Pouliot, Sandra (Sylvain Légaré), Yan (Valérie Gaudreault); ses petits-enfants: Katia, Mélodie et Patricia Légaré, Samantha Gaudreault Rancourt, Sarah, Zoé et Théryan Vaillancourt; son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Ginette (Gilles Pichette) et Jacques (Thérèse Latouche); ses belles-sœurs de la famille Vaillancourt: feu Rita, Denise, Monique, Marjolaine, Line et Gisèle et leurs conjoints; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Un sincère remerciement est adressé au personnel du Centre d'Hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur- Centre d'hébergement Saint-Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2, par téléphone au 418 667-3910 poste 3910 www.fondationpausebonheur.com