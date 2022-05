ST-PIERRE

Jeanne-Aimée Lemieux



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 24 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée madame Jeanne-Aimée Lemieux, épouse de monsieur Auguste St-Pierre. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Lemieux et de feu dame Amarylda Fournier. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Berthier-Sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Clermont Myrand), Germain (Ginette Godbout), Réjeanne (Raymond Vainqueur), Monique (Jean-Hugues Bélanger); ses petits-enfants: Harold (Sara Bonneau) et Claire Dion, Guillaume (Marie-Claude Bergeron Maurice), Émilie (Jean-François Normand), Gabriel (Marie-Pier Naud), Samuel (Valérie Gagnon) et Rosalie St-Pierre, Chloé et Lara Vainqueur; ses arrière-petits-enfants: Louis-Jacob, Flavie et Charlotte; ses frères et ses belles-sœurs: feu Paul-Henri (feu Cécile Guimont), feu Roland (Fernande Blanchet), feu Roger (feu Cécile Caouette), feu Lucien (feu Gervaise Joncas), feu Émile (feu Cécile Bernier, Liette Forest), Jean-Louis (Louise Bernatchez), Raoul (Thérèse Fiset), feu MGR Augustin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre: feu Charles, feu Jeanne D'Arc, feu Paul (feu Gabrielle Fraser), Alexandrine (feu Emanuel Brie), feu Georges (feu Madeleine Bélanger), feu Raymond (Edith Castonguay); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué du Centre d'Hébergement de Montmagny, ainsi que Dr Marc-Yves Bergeron pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial est aussi adressé pour le personnel de la Résidence des Bâtisseurs-MGR Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction des funérailles a été confiée à la