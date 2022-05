GOUPIL DORVAL, Fernande



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 22 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Fernande Goupil, épouse de feu monsieur Jean-Paul Dorval, elle était la fille de feu dame Alphonsine Giguère et de feu monsieur Wenceslas Goupil. Elle demeurait dans la paroisse St-Pascal de Maizerets. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Hélène (Jacques Denis), André (Denise Savard), Laurent (Julie Audet) et Louis (Julie Hébert); ses petits-enfants: Frédéric (Mélinda Lafond), Jean-François (Anne-Marie Bérubé), Vincent (Julie Blanchet-Chouinard), Maxime (Marilyne East), Simon (Anne-Sophie Neyron), Vicky (Martin Guimont); ses arrière-petits-enfants: Naomie, Alex, Milan, Livia, Charles, Jérôme, Charlotte, Léon, Florent, Éloi; son frère: Jacques (feu Lise Sanfaçon) et sa belle-sœur: Monique Faucher (feu René); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval: Colette (feu Gaétan Bilodeau), Yvon (Gemma Bilodeau), Ghislaine (feu Claude Descotaux), Roger (Jacques Gendreau), Raymond (Luc Vigneux), Louise (Bernard Godbout) et Lucie, Richard (Aline Plante); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. Outre son époux feu monsieur Jean-Paul Dorval, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Charles-Henri (feu Violette Lachance), feu Albina, feu Léopold (feu Marie-Paule Martel), feu soeur Cécile Goupil, feu Ida (feu Jean Savard), feu Re-né (Monique Faucher), feu Marguerite (feu Jean-Paul Grenier); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval: feu Jacqueline (feu Roland Gaudin), feu Gaston (feu Marguerite Buteau), feu Yolande (feu Marcel Bédard), feu Laurianne (feu Raymond Prévost), feu Marcel (feu Marcelle Tousignant), feu Denise (feu Mau-rice Bernard), feu Robert (feu Jeannette Guillemette). La famille recevra parents et amis à, de 13h à 14h30.Les cendres seront déposées au Columba-rium de La Seigneurie. La famille remercie également l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec et particulièrement la Docteure Michelle Lavoie pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, Site https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ ou par télé-phone au 1 888 768-6669. Des formulaires seront disponibles sur place.