PETITCLERC, Jean-Marc



À son domicile, le 21 avril 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Petitclerc, fils de feu dame Marthe Gagnon et de feu monsieur Robert Petitclerc. Il demeurait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était membre des Chevaliers de Colomb 4e degré à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 13 mai 2022 de 12h30 à 13h30.et de là, au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre sa conjointe Marlène qui l'a précédé. Il laisse dans le deuil ses soeurs : Sylvie et Lyne; ses neveux et sa nièce : Julien Poulin, Frédérick Petitclerc Langlois (Marie-Christine Bernier) et Marthe Langlois Petitclerc (Hugues Fortin); sa tante Lucille Petitclerc; son cousin Michel Petitclerc ainsi que ses autres cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, téléphone: 418-656-4999.