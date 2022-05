CLOUTIER, Raynald



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 avril 2022, à l'âge de 72 ans et 2 mois est décédé monsieur Raynald Cloutier, époux de madame Diane Chouinard. Fils de feu dame Georgette Milliard et de feu monsieur Ferdinand Cloutier, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gérard et Carolle; ses petits-enfants: Alexandra (Frédéric Richard), Gabriel (Claudie Bélanger) et Marie-Philippe.Il était le frère et le beau-frère de : Jacques (Juliette Robichaud), Jacqueline (Gilles Mercier), Claudette (Jean-Guy Robichaud), Robert (Renée Chouinard), Normand (Juliette Pelletier) et feu Sylvain Cloutier; de la famille Chouinard : Jocelyne (Yvon Anctil), Normand (Lise Scallon), Hervé (Angèle Bois), Raynald, Francine (Gaétan Ouellet), Gérald (Francine Pétillot), Renée (Robert Cloutier), feu André (Gervaise Langevin), Daniel et feu Mario (Lucie Jacques), un ami de la famille David Mendez. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-caLes membres de sa famille vous accueilleront auSes cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.