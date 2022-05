ROY, Lise Anaïs Proulx



Au CHU de Québec, Pavillon du CHUL, le 17 avril 2022, au matin de Pâques, est décédée subitement madame Lise Proulx, à l'âge de 84 ans et 8 mois. Elle était depuis bientôt 61 ans, la tendre épouse du docteur Paul Roy, et la fille de feu Juliana Belcourt et de feu Bruno Proulx. Originaire de Nicolet, elle habitait Québec depuis 1961.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille vous accueillera à lale vendredi 13 mai 2022, de 19h à 21h et le samedi 14 mai 2022, de 9h à 11h.Elle était la mère bien-aimée de Nathalie, Marie-Claude, Marie-Christine et Pierre-Paul et la belle-mère appréciée de Michel Beaupré et Benoit Dansereau. Elle était la grand-mère adorée de François (Camille), Andréanne (Olivier), Frédéric (Laurie-Anne) et Émilie; de Gabrielle (Jonathan), Charles, Nicolas et Sophia; et bientôt l'arrière-grand-mère d'Olivier. Elle était la soeur bien-aimée de Suzy, Charlotte, Yolande, Pierrette, Louise, Gérald, Michel, Claude décédé en 2012 et deux soeurs décédées en bas âge. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères des familles Proulx et Roy, de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de précieux amis, amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes pour le repos de son âme ou par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.