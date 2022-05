POULIN, Yvette



Au CHSLD de Saint-Augustin de Beauport, le mardi 26 avril 2022, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Yvette Poulin, épouse de feu Jean-Marc-Morin, et fille aînée de feu Gérard Poulin et de feu Antoinette Buteau. Native de Saint-Prosper, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraireen avant-midi de 8h30 à 10h15.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvio (Louise Poulin), Annie (Daniel Richard) et Robert (Dominic Latouche); ses petits-enfants: Émilie Anne (Antoine Viens), Donna (Yannick Dumont), Justine et Étienne; ses arrière-petits-enfants: Morgane, Raphaël, Benjamin et Coralie; son frère et ses soeurs: Ginette (feu Yvan Langelier), Ghislaine (feu Jacques Santerre), Anita (Luc Laflamme), Richard (Suzanne Lantagne) et Claire; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Béatrice (feu Léopold Talbot), feu Noëlla (feu Charles-Henri Poulin), feu Jeanne-D'Arc (feu Adonia Rancourt), feu Yvonne (feu Gérard Brochu), feu Jeannette (feu Laurian Talbot), feu Ange-Aimée (feu Gérard Rancourt), feu Laurette (feu Gaston Cloutier), feu Georgette (feu Raymond Bergeron), feu Carmelle (feu Noël Bolduc), feu Henri-Paul (Huguette Jacques), André (Denise Brousseau), Réginald (Jocelyne Simard) et Ghislaine (feu Justinien Pelletier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du président Kennedy Nord casier postal 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.