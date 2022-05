MERCIER, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Mercier. Il était le fils de feu monsieur Georges Mercier et de feu dame Philomène Cauchon. Il demeurait à l'Ange-Gardien, autrefois de Château-Richer. Selon ses volontés, il sera exposé,de 10h à 11h, au salon de laLes cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial, sous la direction de la Coopérative Funéraire Château-Richer.Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs : Germaine Leclerc (feu Jean-Paul) et Jeannine Therrien (feu Félix), il était le frère de : feu Marguerite (feu Edgar Tremblay), feu Athanase (feu Anne-Marie Gravel), feu Lionel, feu Gaston (feu Jeanne-Éva Paré), feu Yvon, feu Lucien (feu Annette Barrette) et feu Denis (feu Louisette Corbin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami (e)s. Un remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bur.405, Québec Qc, G1J 0H4, tel, : 418-525-4385, www. fondationduchudequebec.org